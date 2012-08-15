Adalet Bakanlığı: Van'daki depremle birlikte 242 mahkûm firarda

Van M tipi Cezaevi’nde 242 mahkûmun 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremle birlikte firarda olduğu ortaya çıktı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in soru önergesine Adalet bakanı Sadullah Ergin çarpıcı bilgi ve rakamlarla yanıt verdi. Buna göre, depremle birlikte 335 tutuklu ve hükümlü firar etti. Bunlardan 55’i kendi isteğiyle cezaevine geri döndü. 38 tutuklu ve hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Rakamlara göre, firarda olan tutuklu ve hükümlü sayısı 242.

KCK, terör suçluları kaçmadı

Bakanın yanıtında, kaçan mahkumların suç profilleri de yer aldı. KCK ve terör suçlusu tutuklu ve hükümlülerden firar eden yok. Uyuşturucu ticareti yapma ya da sağlama, adam öldürme, hırsızlık, gasp, yaralama, kaçakçılık ve benzeri suçtan 2 ila 36 yıl arasında hüküm giyenler firar ediyor. Firar edenlerin 209’u uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama 3’ü ise kaçakçılık hükümlüsü ya da tutuklusu.

713 mahkûm 12 cezaevine nakledildi

Depremden sonra kapatılan Van M Tipi Cezaevi’nde 713 mahkum, Amasya, Bafra, bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Muş, Oltu, Trabzon, Erciş, Gevaş cezaevine nakledildi.