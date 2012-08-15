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Adalet Bakanlığı: Van'daki depremle birlikte 242 mahkûm firarda

CHP’li Özdemir’in sorusuyla ortaya çıkan gerçek, Adalet Bakanlığı, 242 mahkûmun firarda olduğunu bildirdi

15 Ağustos 2012 20:07

Van M tipi Cezaevi’nde 242 mahkûmun 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremle birlikte firarda olduğu ortaya çıktı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in  soru önergesine  Adalet  bakanı  Sadullah Ergin çarpıcı bilgi ve rakamlarla  yanıt verdi.  Buna göre,  depremle birlikte 335 tutuklu ve hükümlü firar etti.  Bunlardan 55’i kendi isteğiyle cezaevine geri döndü. 38 tutuklu ve hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.  Rakamlara göre, firarda olan tutuklu ve hükümlü sayısı 242.

 

KCK, terör suçluları kaçmadı

 

Bakanın yanıtında, kaçan mahkumların suç profilleri de yer aldı.  KCK ve terör suçlusu tutuklu ve hükümlülerden firar  eden yok. Uyuşturucu ticareti yapma ya da sağlama, adam öldürme, hırsızlık, gasp, yaralama, kaçakçılık ve benzeri suçtan  2 ila 36 yıl arasında hüküm  giyenler firar ediyor.  Firar edenlerin 209’u uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama 3’ü ise kaçakçılık hükümlüsü ya da tutuklusu.

 

713 mahkûm 12 cezaevine nakledildi

 

Depremden sonra kapatılan Van M Tipi Cezaevi’nde 713 mahkum, Amasya, Bafra, bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Muş, Oltu, Trabzon, Erciş, Gevaş cezaevine nakledildi. 

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