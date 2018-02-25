T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanlığı, Salim Müslim'in iadesi için çalışma başlattı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı

25 Şubat 2018 19:43

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı, Çekya\'nın başkenti Prag\'da yakalanan terör örgütü PYD\'nin eski eş başkanı Salih Müslim\'in Türkiye\'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Çekya\'nın başkenti Prag\'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye uzantısı, PYD\'nin eski eş başkanı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslim\'in iadesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark\'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Nitelikli olarak kasten adam öldürmek\', \'Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs\', \'Mala zarar verme\', \'Kamu malına zarar verme\', \'Tehlikeli maddeleri nakletmek\' suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. Söz konusu şahsın, Çekya\'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir. Çekya\'nın başkenti Prag\'da gözaltına alınan şahsın, Türkiye\'ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya\'nın da taraf olduğu \'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi\'nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ADALET BakanlığıPragPYDSalih Müslim TürkiyeAdalet BakanlığıTürkiyePKKKCK SuriyeKCKSalih MüslimAçıklamadaMüslümMartAnkara GüvenparkAnkaraAğır Ceza MahkemesiAynıSalih MüslümSöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24