Adalet Bakanlığı saldırısı zanlıları ABD istihbaratıyla yakalandı

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarındaki şişme botta yakalananlar arasında Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi’ne yapılan saldırıları organize eden Hasan Biber de var. MİT, Biber’in hedefinin ABD Büyükelçiliği olduğunu belirleyince ABD istihbaratı devreye girdi, elde edilen bilgiler Yunanistan polisine aktarıldı ve düğmeye basıldı.

DHKP-C üyesi Biber ve ekibinin, bota yüklenen 100 kilo patlayıcıyla İstanbul ve Ankara’daki hedeflere saldırmayı planladıkları öne sürüldü.

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında silah ve patlayıcılarla yakalanan 4 kişiden biri, Ankara’da Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi’ne yapılan saldırıları organize eden Hasan Biber çıktı. Biber ve diğer şüphelilerin, şişme bota yüklenen 100 kilo patlayıcıyı İzmir’den deniz yolu üzerinden İstanbul’a sevk etmeyi, ardından da İstanbul ve Ankara’daki hedeflere saldırmayı planladıkları anlaşıldı.

Bombayı attı ve kaçtı

19 Mart tarihinde Muharrem Karataş AKP Genel Merkezi’ne lav silahıyla, Hasan Biber de Adalet Bakanlığı’na aynı saatlerde el bombası atarak saldırı düzenlemiş ve kayıplara karışmıştı. Terör ve istihbarat ekipleri, Karataş ve Biber’in Suriye üzerinden Yunanistan’a geçtiklerini belirledi. 5 Haziran 2013 tarihinde DHKP-C’li Bulut Yayla’nın eylem için Türkiye’ye giriş yaparken Edirne’de yakalanması, örgütün eylem planını da deşifre etti. Örgütün Ankara ve İstanbul’da Hasan Biber ve Mehmet Yayla’yla bombalı eylem yapacakları bilgisine ulaşıldı. Bombacıların Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gireceği anlaşıldı. Bilgiler Yunanistan’a iletildi ancak Yunanistan istihbarat paylaşımına yanaşmadı.

ABD elçiliğinde önlem

İstihbarat uzmanları, Hasan Biber’in hedefinin Ankara’da şubatta intihar bombacısı saldırısına uğrayan ABD Büyükelçiliği olduğunu belirledi. Büyükelçilik önündeki Paris Caddesi araç trafiğine kapatılırken, önlemler de artırıldı. ABD istihbaratı devreye girdi, elde edilen bilgiler Yunanistan polisine aktarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de alınan istihbarat doğrultusunda Sakız Adası yakınlarında, içinde silah ve patlayıcı olan botta Hasan Biber ve Mehmet Yayla ile birlikte Yunanlı 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından Atina’da çok sayıda hücre eve baskın yapıldı.

Türkiye istedi

Türk Interpolü, olayın ardından Hasan Biber’le ilgili daha önce hazırlanan dosyayı Yunanistan polisiyle paylaştı. Saldırılara ilişkin soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı da dosya hazırlayarak ilgili bakanlıklar üzerinden Yunanistan’a iletti. Biber’in iadesiyle ilgili işlemler başlatıldı.

1991’de sendikacıydı

Hasan Biber, 1991 yılından 1998’e kadar Liman-İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptı. Biber’in, görevinden ayrıldıktan sonra DHKP-C içinde eylemlere katıldığı, Mersin’deki eylemlerde ön saflarda olduğu ve Suriye’de eğitim aldığı öne sürülmüştü. Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi’ne eş zamanlı saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle aranan Hasan Biber ve arkadaşı Muharrem Karataş hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Biber ve Karataş’ın dosyası Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol Genel Merkezi’ne gönderilmişti.

Savcılığa sevk edildiler

Yunan Polisi, önce gün Sakız adası açıklarında mühimmat yüklü ‘Emma’ adlı sürat teknesinde yakalanan 4, ardından da adada yakalanan 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin (3’ü Yunan, 3’ü Türk) savcılığa sevk edildiklerini açıkladı. Açıklamada, yakalanan 6 kişinin “ağır suç karakteristliğinde ve terör eylemi ile bağlantılı patlayıcı madde ve bomba imal etmek, temin etmek, bulundurmak ve nakletmek ile savaş malzemesi bulundurmak ve nakletmek” ile suçlandıkları belirtildi. Atina, Selanik ve Korint şehirlerinde bazı ev ve mekanlarda yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, Sim kartı, bilgisayar, bellek aygıtı, harici harddisk ve CD ile yazılı notlar ve kitaplar bulunduğu da ifade edilen açıklamada, Atina’da 11, Selanik’te 3 olmak üzere 14 kişinin ifade için karakola sevk edildiği ve bunlardan 2’sinin sahte kimlik kullandıkları ve kimlik bilgilerini gizledikleri için gözaltına alındıkları kaydedildi. Yunan polisi yakalananların isimlerini açıklamadı.