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Adalet Bakanlığı'ndan Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni; 11 baro yöneticisi ifadeye çağrılacak

15 Ocak 2021 11:49

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı açıklaması nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık, açıklamada imzası bulunan 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracak.

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