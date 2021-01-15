Adalet Bakanlığı'ndan Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni; 11 baro yöneticisi ifadeye çağrılacak

Ankara Barosu, geçen yıl Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesindeki LGBTİ+'ları hedef gösteren sözlerini, yazılı açıklama yaparak eleştirdi.

Açıklamada kullanılan ifadeleri gerekçe göstererek Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.

Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosyayı soruşturma izni için, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından savcılığa, açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma izni verilmesi ardından savcılık, açıklamada imzası bulunan aralarında Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın da bulunduğu 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracak. İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek. (DHA)

TIKLAYIN | LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı’na Ankara Barosu’ndan tepki: Konuşmayı şaşkınlık ve ibretle izledik

Ne olmuştu?

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki göstermişti. Barodan yapılan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" denilmişti.