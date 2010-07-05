'Adalet Bakanlığı müsteşarı Öcalan ile görüştü'

T24 - CHP'li Milletvekili Tacidar Seyhan Adalet Bakanlığı müsteşarı İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü iddia ederken, Adalet Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.



CHP’li Tacidar Seyhan, Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması için verdiği önergede Bakanlık müsteşarının Öcalan ile görüştüğünü ve müsteşar için "mesaj taşıdı" iddiasında bulundu.



Konuyla ilgili güçlü duyumları olduğunu söyleyen Seyhan, Adalet Bakanı'nın "Bu girişim açılım talebi ile ilgili mi gerçekleşti?" sorusuna yanıt istedi.



Adalet Bakanlığı ise CHP’li Seyhan’ın iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarından hiçbiri İmralı Adası'na gitmemiş ve hükümlü Abdullah Öcalan'la görüşme yapmamıştır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.





