Adalet Bakanlığı: Kapalı cezaevlerinden 15 bin, açık cezaevlerinden 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni infaz yasası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de onayının ardından yürürlüğü girerken cezaevlerinde bulunan hükümlülerin tahliyeleri de yapılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bakanlık, korona virüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılacağını bildirdi.

Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlülerin Koronavirüs'le ilgili bilgilendirileceği, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacakları belirtildi. Hükümlülere Koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verildiği aktarıldı. Kolluk kuvvetlerinin çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağı, tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlülerin ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacağı ifade edildi.

Nitekim bugün sabah saatlerinde tahliye edilen hükümlülerin gelişi kameralara yansıdı. İl içine gidecekler için belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere araç kaldırıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hükümlülerin ulaşım ücretlerini kendileri karşıladığı da aktarıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri de, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verildi.

İzin belgesi 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlünün de sağlık kurumlarına teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu açıklamada Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından yararlanacakların izin belgesi, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

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