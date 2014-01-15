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Adalet Bakanlığı kadro revizyonuna gidiyor

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası devlet kadrolarında geniş çaplı görev değişimlerinin Adalet Bakanlığın'da da gerçekleştirileceği öğrenildi

15 Ocak 2014 15:19

Arzu Yıldız / Ankara

Adalet Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde bakanlıkta görev değişikliğine gideceği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, bakanlık içerisinde yapılacak değişiklikler öncesinde görev verilmesi düşünülen isimlerle görüşmelere başlandı. Bakanlık Müsteşarı’nın görüşme yaptığı isimler arasında, Ankara Adliyesi’nde görev yapan ağır ceza mahkemesinde duruşma savcısı olan İlhan Ayaz, hakim İbrahim Şahin, Genel Hazırlık Bürosu’nda görevli savcı Ramazan Kaya ile Aydın Cumhuriyet Başsavcıvekili’nin de olduğu öğrenildi. Görüşmede söz konusu isimlerin bakanlıkta görevlendirilmesinin gündeme geldiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı’ndaki yeni görevlendirmelerin 10 gün içerisinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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