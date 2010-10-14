Adalet Bakanlığı HSYK seçimleri için bu isimleri 'tavsiye' etti!

T24 - Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan, 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri için Adalet Bakanlığı tarafından ülkedeki tüm savcılara gönderildiğini iddia ettiği 'tavsiye' listesini açıkladı.
Adalet Bakalnlığı'nın aracılar yoluyla gönderdiği listeyle beraber 'Bize oy çıkmadığı taktirde bunun sizin açınızdan sonuçları olur' şeklinde mesaj ilettiği de söylendi. Gazeteport'ta yer alan haberde, bakanlık hakim ve savcılara, “Listemiz bu, bunu destekleyin” ve “Bize oy çıkmadığı takdirde sizin için iyi olmaz.” mesajı verdi. LİSTEDE ADALET BAKANLIĞI BÜROKRATLARI DA VAR Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcılara ulaştırdığı liste şu isimlerden müteşekkil:
Celal Avar-Üsküdar Savcısı
Teoman Gökçe-Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Ahmet Kaya-Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü
Harun Kodalak-Ankara Savcısı
Ömer Köroğlu-Rize Ağır Ceza Mahkeme Başkanı
Nesibe Özer-Bakırköy 14. Ağır Ceza Hakimi
Ali Öztürk-İzmir 7. Asliye Ceza Hakimi
Hüseyin Serter Adana Ağır Ceza Hakimi
Hayrettin Tire-Ankara 17. Asliye Ceza Hakimi
Ali Güngör-İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Okur-Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Birol Erdem-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü 'BİZE OY ÇIKMADIĞI TAKDİRDE…'
Adalet Bakanlığı’nın aracılar eliyle hakim ve savcılara aynı zamanda, “Bize oy çıkmadığı taktirde bunun sizin açınızdan sonuçları olur.” şeklinde bir haber uçurduğu da söyleniyor. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan Gazeteport’a bu duruma ilişkin olarak şunları söyledi:
“Son günlerde 5 il gezdim. Oralarda da gördüm ki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcıları baskı altına almaya çalışıyor. Bunun için de, “Bize oy çıkmadığı takdirde” ile başlayan cümleler kuruluyor. Hakim ve savcılar, “Dosyalarınız elimizde, ona göre” şeklinde ifadelerle Adalet Bakanlığı’nın listesi için oy talep ediliyor. 'OY VERECEK HAKİMİN DOSYASI SEÇİLECEK ADAYIN ELİNDE'
Şunu da önemle kaydetmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’nın yolladığı liste için oyu talep edilen hakim ve savcıların dosyası listedeki adayların elinde. Düşünün, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı seçim listesindeki adaylar ve oy istedikleri hakim ve savcıların dosyası onların elinde.”