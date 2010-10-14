Adalet Bakanlığı HSYK seçimleri için bu isimleri 'tavsiye' etti!

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LİSTEDE ADALET BAKANLIĞI BÜROKRATLARI DA VAR

'BİZE OY ÇIKMADIĞI TAKDİRDE…'

'OY VERECEK HAKİMİN DOSYASI SEÇİLECEK ADAYIN ELİNDE'

Adalet Bakalnlığı'nın aracılar yoluyla gönderdiği listeyle beraber 'Bize oy çıkmadığı taktirde bunun sizin açınızdan sonuçları olur' şeklinde mesaj ilettiği de söylendi. Gazeteport'ta yer alan haberde, bakanlık hakim ve savcılara, “Listemiz bu, bunu destekleyin” ve “Bize oy çıkmadığı takdirde sizin için iyi olmaz.” mesajı verdi.Celal Avar-Üsküdar SavcısıTeoman Gökçe-Yargıtay 10. Ceza DairesiAhmet Kaya-Adalet Akademisi Eğitim Merkezi MüdürüHarun Kodalak-Ankara SavcısıÖmer Köroğlu-Rize Ağır Ceza Mahkeme BaşkanıNesibe Özer-Bakırköy 14. Ağır Ceza HakimiAli Öztürk-İzmir 7. Asliye Ceza HakimiHüseyin Serter Adana Ağır Ceza HakimiHayrettin Tire-Ankara 17. Asliye Ceza HakimiAli Güngör-İstanbul Cumhuriyet Savcısıİbrahim Okur-Adalet Bakanlığı Müsteşar YardımcısıBirol Erdem-Adalet Bakanlığı Personel Genel MüdürüAdalet Bakanlığı’nın aracılar eliyle hakim ve savcılara aynı zamanda, “Bize oy çıkmadığı taktirde bunun sizin açınızdan sonuçları olur.” şeklinde bir haber uçurduğu da söyleniyor. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan Gazeteport’a bu duruma ilişkin olarak şunları söyledi:“Son günlerde 5 il gezdim. Oralarda da gördüm ki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcıları baskı altına almaya çalışıyor. Bunun için de, “Bize oy çıkmadığı takdirde” ile başlayan cümleler kuruluyor. Hakim ve savcılar, “Dosyalarınız elimizde, ona göre” şeklinde ifadelerle Adalet Bakanlığı’nın listesi için oy talep ediliyor.Şunu da önemle kaydetmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’nın yolladığı liste için oyu talep edilen hakim ve savcıların dosyası listedeki adayların elinde. Düşünün, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı seçim listesindeki adaylar ve oy istedikleri hakim ve savcıların dosyası onların elinde.”