Adalet Bakanlığı: Fetullah Gülen, ABD'den usulüne uygun istendi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin, Fetullah Gülen\'in ABD\'den usulüne uygun şekilde istenmediği iddiasıyla ilgili, \"Fetullah Gülen ile ilgili olarak, bugüne kadar yedi ayrı iade talepnamesi ve tutuklama talepleri usulüne uygun bir şekilde ABD makamlarına iletilmiştir\" denildi.

Adalet Bakanlığı, CHP\'li Muharrem İnce\'nin FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den usulüne uygun istenmediği iddiasına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi.

\"Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce\'nin dile getirdiği, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen\'in Amerika Birleşik Devletleri\'nden iadesinin usulüne uygun şekilde istenmediği iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. İade talepleri yargı mercileri tarafından hazırlanmakta olup, bakanlığımızın bu süreçteki rolü Türk adli mercileri ile yabancı makamlar arasında irtibatı kurmak ve sürecin uluslararası sözleşmelere uygun biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Yakalama kararı ile suça ilişkin bilgi ve delilleri içeren bu talepnameler, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla muhatap ülkelere iletilmektedir. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili olarak, bugüne kadar yedi ayrı iade talepnamesi ve her bir talepnameye konu suçlar bakımından tutuklama talepleri ABD makamlarına bu çerçevede ve usulüne uygun bir şekilde iletilmiştir.\"

\'İNCE\'NİN İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR\'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

\"Fetullah Gülen hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce işlediği suçlarla ilgili dört ayrı dosya üzerinden hazırlanan iade talepnameleri, 19 Temmuz 2016 tarihli yazılarımız ekinde Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ABD makamlarına iletilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsüyle ilgili olarak da üç ayrı dosya üzerinden hazırlanan talepnameler ise 23 Temmuz 2017 ve 20 Kasım 2017 tarihlerinde muhatap devlete iletilmiş ve örgüt elebaşının iadesi istenilmiştir. İade taleplerimizin tamamı, iki ülke arasında yürürlükte olan \'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması\'nda belirlenen usule uygun bir şekilde ve iade için yeterli delillerle birlikte ABD makamlarına iletilmiştir. Talepler, içerik ve usul bakımından, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır. Süreci yakından takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız da yüksek düzeyli resmî temaslar vesilesiyle bir araya geldikleri muhataplarına taleplerimizin karşılanması ve örgüt elebaşının bir an evvel iadesi yönündeki beklentimizi defaatle dile getirmişlerdir.

Tam, eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde iletilen iade taleplerimizin ABD makamlarınca bir an evvel yerine getirilmesi halen beklenmektedir.

Sayın İnce\'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu talihsiz açıklamanın, Fetullah Gülen\'in iade süreci ile ilgili olarak zaman zaman ortaya atılan asılsız haber ve beyanatlar zincirinin yeni bir halkası olduğu görülmektedir.\"