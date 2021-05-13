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Adalet Bakanlığı e-Görüş'ü duyurdu: Bazı tutuklu ve hükümlüler, aileleriyle bu uygulama üzerinden bayramlaşacak

13 Mayıs 2021 00:46

Adalet Bakanlığı, e-Görüş projesinin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, Ramazan Bayramı'nda aileleriyle görüntülü görüştürüleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-Görüş projesi pilot uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, kurum içerisindeki kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarını KİOSK cihazları ile karşılayabiliyor" denildi.

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