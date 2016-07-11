Adalet Bakanlığı, dokunulmazlıklarla ilgili savcılara genelge gönderecek

Dokunulmazlığın kaldırılması düzenlemesinin neyi kapsayıp kapsamadığı konusunda bazı savcılıkların bilgi sahibi olmaması; düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından savcıların yetkisi olmamasına karşın hatalı ve hukuken dayanağı olmayan işlemlerin yapılmasına neden oldu. Muhalefetin bu hataları tek tek ilettiği Adalet Bakanlığı’nın bu konuda savcılara dokunulmazlığın kapsamıyla ilgili bilgilendirici bir genelge göndermesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, dokunulmazlığın kalkmasına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından savcılıklardan milletvekillerine ifade çağrıları yapılmaya başlandı. Ancak bazı savcılıkların söz konusu düzenlemeyi “dokunulmazlıkların tamamen kalktığı” şeklinde yanlış yorumlayarak hatalı işlemler yapması; yargının bu konuda yaşadığı karmaşayı da gözler önüne serdi.

Yarkadaş’a çağrı

CHP’li Eren Erdem’in Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indirilmesinin ardından benzer bir uygulama CHP’li Barış Yarkadaş’ın başına geldi. CHP’li Yarkadaş’a da fezlekesi olmayan bir dosya kapsamında ifade çağrısı yapıldı. Yarkadaş, İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kendisiyle ilgili bir fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na yollamadığını ancak fezleke olmamasına karşın kendisine ifade çağrısı yapıldığını kaydetti. Yarkadaş, avukatı aracılığıyla bu çağrıya itiraz ettiğini kaydetti.

CHP’li Tanju Özcan’a polisin “Dokunulmazlığı kalktı, gaz sıkın” diye müdahale ettiğini anımsatan CHP’li Yarkadaş, “Savcıların ve hâkimlerin kafası çok karışmış. Polisi de uyarmak lazım. Polis de dokunulmazlıkların kalktığını düşünüyor. Eren Erdem’in başına da geldi. Polis savcıyı milletvekili olduğu konusunda uyarıyor, savcı da ‘Alabilirsiniz dokunulmazlıkları yok’ diye yanıt veriyor” diye konuştu.

Bakanlık uyaracak

Savcılıkların milletvekillerine hangi kapsamda nasıl dokunulacağı konusunda kafa karışıklığı yaşaması üzerine ortaya çıkan tartışmalı uygulamalar üzerine Adalet Bakanlığı’na bu konuda şikâyetler gitti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı’nın savcılara dokunulmazlık düzenlemesinin kapsamıyla ilgili bilgilendirici bir genelge göndermesi bekleniyor.

Geçici anayasa değişikliği yapılarak hayata geçen dokunulmazlık düzenlemesi; söz konusu düzenlemenin TBMM’de kabul edildiği 20 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla TBMM’de, Adalet Bakanlığı’nda ve Cumhuriyet başsavcılığında milletvekilleri hakkında bulunan fezlekeleri kapsıyor. Bu doğrultuda düzenleme yalnızca 152 milletvekili hakkındaki 799 farklı dosyayı içeriyor. Başka bir deyişle düzenlemeyle savcılıklara yalnızca 152 vekil hakkında 799 dosya hakkında işlem yapma yetkisi veriliyor. Bunların dışında kalan dosyalarla ilgili savcıların TBMM’den karar alınmadığı sürece hiçbir işlem yapma yetkisi bulunmuyor. Düzenleme dokunulmazlığı tamamen kaldırmadığı için bütün milletvekillerinin 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra dokunulmazlık zırhı aynen devam ediyor.