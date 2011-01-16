Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri savcılarının başvurusunu gizledi

T24 - Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmanın Türkiye ayağını yürüten ve iki hafta önce Almanya’ya giden Türk savcılar, bu ülkeye gitmek için ilk başvuruyu 2009 yılının Ekim ayında yaptı. Ancak bu ilk başvuru Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda “15 Şubat 2010” tarihi verilerek gizlendi. Bakanlığın başvuruyu beklettiği tarihte Alman savcılarının Türkiye’ye gelme talebi 23 Ekim 2009’da reddedildi. Bakanlık bu karardan 3 gün sonra Almanya’ya Türk savcılarının başvurusunu gönderdi. Kendi savcılarına izin verilmeyen Almanya ilk başvuruyu reddedince süreç 2011’e uzadı.

Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmanın Türkiye ayağını yürüten ve iki haftadır bulundukları Almanya’dan Ankara’ya dün dönen Türk savcılar bu ülkeye gitmek için ilk başvuruyu “Ekim 2009”da yaptılar. Ancak bu ilk başvuru Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda gizlendi. Ekim 2009’da yaşananlar Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Türk savcıların “Almanya’ya gidememesi ya da gitme sürecinin yıllara varan bir süreyle uzatılması için Ankara’da farklı bir yolun izlendiğini” ortaya koyuyor.

Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’de yürütülen Deniz Feneri soruşturmasının gecikmesiyle ilgili önemli bir belgeye ulaştı.

O belge, belgeyle ilgili Adalet Bakanlığı’nın gazetemize verdiği yanıt ve süreç özetle şöyle:



İlk başvuru gizlendi

Türk savcıların Deniz Feneri zanlılarının ifadesine başvurmak için bir türlü Frankfurt’a gidememesi ile ilgili yaşanan gecikme tartışması ve muhalefetin sert sözlerle eleştirileri üzerine Adalet Bakanlığı kamuoyuna yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli yardım talebi 15 Şubat 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bir gün sonra 16 Şubat 2010 tarihinde adli yardım evrakını Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya’ya gönderdik.”

Anadolu Ajansı aracılığıyla Ekim 2010’da eleştirileri böyle yanıtlayan Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bir belgeyi kamuoyuyla paylaşmaktan kaçındı. Türk Savcılar Almanya’ya gitmek için ilk başvurularını Bakanlığın açıkladığı 15 Şubat 2010 tarihinden tam 4 buçuk ay önce 2 Ekim 2009 tarihinde yaptı.



Bakanlığa sorduk: Evet iki talepname var

Ulaştığımız bu bilginin ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’ne geçen hafta sorularımızı bildirdik. Bir hafta sonra Bakanlık Müşavirliği’nden şu yanıtı aldık: “Ankara savcılarının Almanya’ya gitme talebine ilişkin başvuru yazısı Bakanlığımızca 26.10.2009 tarihinde Alman makamlarına iletilmek üzere TC Berlin Büyükelçiliği’ne gönderilmiştir. Savcıların bu talebi Alman makamları tarafından ilk planda kabul edilmemiş ve ‘Ayrıntılı soru kataloğu’ gönderilmesi istenmiştir. Alman makamlarının ayrıntılı soru kataloğu gönderilmesi talebini içeren yazısı 28 Aralık 2009 tarihinde Bakanlığımıza gelmiştir. Bu yazı bir gün sonra 29 Aralık 2009’da Ankara C. Başsavcılığına gönderilmiştir. Alman makamlarınca istenen soru kataloğuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan 09.02.2010 tarihli ayrıntılı talepname 15.02.2010 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmış ve bir gün sonra Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya’ya gönderilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki talepnamesi mevcut olup; hiçbir talebin dört buçuk ay gibi bir süre bekletilmesi söz konusu değildir.”



