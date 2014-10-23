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Adalet Bakanlığı çocuk tutuklu ve hükümlü haritasını açıkladı...

CHP'li Mahmut Tanal: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, çocuk suçlardaki artışın temel nedenlerini açıklamaları gerekir

23 Ekim 2014 14:58

Hülya Karabağlı

Adalet Bakanlığı raporlarına göre, Türkiye genelinde 12-17 yaş arasında 1794 çocuk tutuklu ve hükümlü, 18-20 yaş arasında ise 7 bin 18 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Coğrafi bölgelere dağılımda İç Anadolu Bölgesi biri kız olmak üzere 235 çocuk hükümlü ile ilk sırada. 86 hükümlü ile Ege Bölgesi ikinci, 84 hükümlü ile Marmara Bölgesi üçüncü sırada. 

Türkiye genelinde çocuk ve yetişkin suçlarında ‘hırsızlık’ ilk sırada. Çocuklar hırsızlıktan sonra en çok yağma ve gasp suçu işliyor. ‘Cinsel suçlar’ ve ‘Adam öldürme’ işledikleri suçlar arasında.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün “Ceza İnfaz Kurumlarının Yıllara Göre Mevcutlarına” ilişkin son yayımlanan raporunda, çocuklar için kaygı duyulacak rakamlar yer aldı. 

 

 Toplam 152 bin 498 tutuklu ve hükümlü var

 

Adalet Bakanlığı verilerine göre, yurt genelinde 152 bin 498 tutuklu ve hükümlü var. Yetişkinlerde, hırsızlık, uyuşturucu ve adam öldürme suçları ilk sıralara oturuyor. 

Öğrenim durumuna bakıldığında, suç işleyenlerin tutuklu ve hükümlünün 5 bin 263’ü okuma yazma bilmiyor. 

Okuryazar olup okul bitirmeyen mahkûmların sayısı ise 6 bin 683. 63 bin 810 ilkokul mezunu, 17 bin 455 ilköğretim okulu mezunu bulunuyor. Öğrenim durumu bilinmeyen 5 bin 566 mahkûm var. Bu rakamlar üst üste konulduğunda 152 bin 498 toplam rakamın önemli bölümünün lise ve dengi okul mezunlarının altındaki bölümlerin oluşturduğu anlaşılıyor.

 

CHP’li Tanal: Çocuk suçluların İç Anadolu’da olması şaşırtıcı

 

İstanbul Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, T24’e, raporun toplumda artan suç oranının bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Tanal, Türkiye’de önüne geçilemez bir suç artışı olduğunu ve ‘hırsızlık’ suçunun başı çektiğini söyledi. Tanal'a göre, bu ekonominin göründüğü gibi güçlü olmadığının göstergesi. Tanal, çocuk suçluların en çok İç Anadolu Bölgesi’nde yer almasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

 

‘Son 12 yılda yüzde 300 artmış’

 

Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:

“2002 yılında 59 bin 429 olan toplam hükümlü ve tutuklu sayısının 2014 yılının ekim ayı rakamlarına bakıldığında yüzde 300’e yakın bir artış var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, çocuk suçlardaki artışın temel nedenlerini açıklamaları gerekir.”

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