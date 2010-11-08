-ADALET BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR TBMM (A.A) - 08.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile bazı yargı organlarının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Bütçe üzerinde söz alan AK Parti Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, yıllardır yasaların merkezine tek tip insan yetiştirme anlayışının dayatıldığını, ancak artık yapılan değişikliklerle hukukun üstünlüğünün ön plana çıktığını söyledi. Ergezen, kanunlar yapılırken ve uygulanırken, merkeze insanın mutluluğu ve refahının alınması gerektiğini vurguladı. Zeki Ergezen ayrıca, avukatların, bilgi ve delillere savcı ile aynı hızda ulaşmasının mümkün olmadığını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da özellikle son dönemlerde en çok bağımsız yargının tartışıldığını belirtti. Kaplan, ''Anayasayı da değiştirdiniz, neden Kenan Evren'i yargılayamıyorsunuz? Kenan Evren'i yargılayacaksınız mısınız, sözünüzde duracak mısınız? Bir taraftan 'reform yaptık' derseniz, bir taraftan Kenan Evren'i yargılayamazsanız çelişki olur'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, adaletteki en önemli sorunun, tutukluluk sürelerinin uzaması olduğunu söyledi. Tutukluluk halinin normale indirilmesi konusunda hükümetin bir çaba sarf etmediğini öne süren Özyürek, özellikle, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde son derece keyfi tutuklamalar yapıldığını savundu. Özyürek, ''Türkiye'de artık tutukluluk, esas ceza haline dönüştü. Yargı, hükümetin istediği şekilde kullandığı bir alet haline geldi'' dedi. İzinsiz dinlemelerle Türkiye'de bir korku imparatorluğu yaratıldığını öne süren Özyürek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, bu soruna ne zaman son verileceğini sordu. Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yargılanması konusunda ortada bir boşluk bulunduğunu savunan Özyürek, ''12 Eylül ile ilgili bir yargılama niyetiniz yok. Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısını değiştirmek için bunu Anayasa değişikliğinde bir bahane olarak kullandınız'' dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da Anayasa değişikliği görüşülürken, ''12 Eylülcüleri yargılayamayacaksınız, bunun amacı Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı yandaşlaştırmaktır'' dediklerini ve bu konuda uyarıda bulunduklarını söyledi. Tutukluluk sürelerinin uzun olmasını da eleştiren Günal, cezaevinde yatanların yüzde 56'sının tutuklu olduğunu, tutukluluğun artık bir cezaya dönüştüğünü ifade etti. Günal, ''Böyle bir ortamda siz bize adalet saraylarından bahsediyorsunuz. Yandaş yargının yaratıldığı bir ortamda hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil'' dedi. MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, hükümetin, kendine bağlı bir yargı hayali kurduğunu ve bu konuda mesafe katettiğini iddia etti. ''Habur'da, Cumhuriyet tarihinde ilk kez sanık, hakim ve savcının huzuruna değil, hakim ve savcı, sanığın huzuruna çıkarıldı'' diyen Ayhan, hükümetin, siyasi olarak yapmaya cesaret edemeyeceği durumlarda, bu şekilde yargı bağımsızlığının arkasına sığındığını öne sürdü. Ayhan, adalet duygusunun zedelendiği yerde kamu düzeninin sağlanmasının zor alacağını kaydetti. CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, ''Adalet Bakanlığının, adaletin değil, adaletsizliğin bakanlığına dönüştüğünü'' iddia etti. Kaptan, ''Bir Adalet Bakanlığı, işleyen bir adaletten rahatsızlık duyuyorsa, orada bir sorun vardır'' dedi. İktidarın, hukuk ve adaleti siyasallaştırdığını savunan Kaptan, ''AKP, adaletin genetiğini değiştirdi. Hukuku GDO'lu hale getirdi. Eskiden tek bir hukuk vardı. Ama son zamanlarda Silivri hukuku var, Habur hukuku var, Deniz Feneri hukuku var. HSYK, 'Hükümete Sadık Yüksek Kurul' haline getirilmek isteniyor'' diye konuştu. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, Türkiye'de dava sayısında ciddi bir artış olduğunu, bu artışın ülke yönetimi ile ilgisi bulunduğunu savundu. Kutluata, özellikle icra dairelerindeki dava sayısının, bu artışta önemli paya sahip olduğunu söyledi. Bu arada, Bakan Ergin'in sunumunun ardından kameraların dışarı çıkarılmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde yalnızca bakanların sunumunun görüntüye alınabildiğini, bu nedenle muhalefetin sesinin kamuoyuna duyurulmadığını ifade etti. Bütçe üzerindeki görüşmeler sürüyor.