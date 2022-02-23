Adalet Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker talebi

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker 'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi" notunu düştü. Videodaki korumalar dikkat çekti.