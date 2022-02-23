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Adalet Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker talebi

23 Şubat 2022 11:45

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
 
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. 

Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. (AA)

Aylar sonra ilk kez görüntülenmişti

 
 

Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi" notunu düştü. Videodaki korumalar dikkat çekti.

 
 
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