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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 16:39

-Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Adalet Bakanlığının taşra teşkilatına 5 bin 102 personel istihdam edeceği duyuruldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 665 kadrolu, 3 bin 380 sözleşmeli olmak üzere 4 bin 45 zabıt katibi alınacak. Ayrıca sözleşmeli 200 teknisyen, 130 şoför, 606 mübaşir ve 121 kaloriferci istihdam edilecek. Bakanlık, böylece 5 bin 102 personel istihdam edecek. Adalet komisyonlarınca zabıt katipliği için uygulamalı ve sözlü sınav, diğer alanlar için sözlü sınav yapılacak. Uygulamalı ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacak. Başvurular için gerekli şartlar ve başvuru formu, Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi ''www.adalet.gov.tr'' adresinde yayımlanıyor.

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