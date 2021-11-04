Adalet Bakanlığı: 2020 yılında icra ve iflas dairelerindeki toplam dosya sayısı 30 milyon 384 bin

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında icra ve iflas dairelerindeki toplam dosya sayısı 30 milyon 384 bin olarak açıklanırken bunların 26 milyonunu ilamsız takip dosyaları oluşturdu.

TBMM’ye sunulan son torba düzenleme ile İcra ve İflas Kanunu’nun 29 maddesinde değişiklik öngörüldü.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, teklifin yasalaşması durumunda, icra dairelerinde iş yoğunluğuna sebep olan icra takibinin elektronik ortamda başlatılmasına olanak sağlanacak. Teklifle ayrıca haczedilen malların daha önce net olarak tanımlanmamış satış süreleri bir yıl olarak kesinleştirilecek. Hacizli malların en az masraf ve en yüksek değerle satışı için çeşitli değişiklikler yapılacak ve hacizli malların satış yapılmaksızın uzun süre depolarda bekletilmesine “engel olunacak.” Bu mallar, bir yıllık sürelerinin sona ermesinin ardından hızlıca elden çıkarılacak. Düzenlemede icra ve iflas dosyaları karşısında savunmasız durumda kalan halka çare olacak tek bir değişiklik yer almadı.

6 milyon yeni dosya

CHP tarafından ekim ayında yapılan son çalışmaya göre, 2021’in ilk 6 ayında iflas eden şirket ve ticari işletme sayısı 71 bin 314 oldu. Temmuz ayından eylül ayına kadar geçen üç aylık sürede de iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak- 29 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 6 milyon 146 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 100 bin adet arttı.