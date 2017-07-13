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Adalet Bakanlığı: 15 Temmuz soruşturmalarında 1 yıl içinde 169 bin işlem yapıldı, 50 bin kişi tutuklandı

8 bin 87 kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyor

13 Temmuz 2017 16:00

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz soruşturmalarındaki son durumu açıkladı. Buna göre, 1 yıl içinde 169 bin 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, halen 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bu kişilerin 152'si asker, 392'si polis 3'ü ise vali.

Tutuklular arasında ise 169 general, 7 bin 89 albay ve 24 vali bulunuyor. 2 bin 431 yargı mensubu da 15 Temmuz'dan sonra tutuklandı.

Adli ve idari yargıda görevli 265 kişi de halen aranıyor.

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