Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin neyini izleyeceğiz, 'mail'leri izlemek hukuk dışı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bana gelen mail’leri takip ediyorlar herhalde. Bu sözle beni, mail’lerimi izlediklerini itiraf etmiş oluyorlar. Madem izliyorsunuz açıklayın o zaman" açıklamasıyla ilgili olarak “Böyle bir şey olur mu? Mail’leri izlemek hukuk dışı bir şeydir. Böyle bir şey yok. Bu bir iftira” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin, "kontrollü darbe" olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, dün (5 Nisan 2017) Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi konuşmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bozdağ'ın Elimizde dosya var. Ama daha yolun başındayız. Mahkemeleri izleyeceğiz. Bunun için oluşturduğumuz bir komisyon var" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiasına Abdulkadir Selvi aracılığıyla yanıt veren Bozdağ, “Bir mail geldi mi gelmedi mi? Soruyorum. Geldiyse de ki 'geldi'. Yüksek sesle geldi de diyemiyor.Yoksa diyor, 'izliyorlar mı ?' Senin neyini izleyeceğiz biz? İzlemek hukuk dışı birşeydir. Böyle birşey yok. O da ayrı bir iftira" ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Bozdağ şöyle konuştu:

"Darbe teşebbüsünün başarısızlığının anlaşılması üzerine FETÖ'ünn elebaşı Gülen, açıklama yaptı ve o gece bunun tiyatro olduğuna dair değerlendirme yaptı. Terör örgütünün açıklamasıdır bu. Terör örgütü mensuplarının tamamına meydana inin, fotoğraf çektirin, görüntülerinizi paylaşın diye talimatlandırdı. Şimdi o günden itibaren bunun altını doldurmak için FETÖ büyük bir gayretin içinde. Uluslararası destekçilerinde de destek alarak, bunları yapıyor ve Türkiye'de de maalesef bu darbe teşebbüsünün bütün çıplaklığıyla yaşayan CHP'liler de yaşadıklarını inkar edercesine başka bir noktaya gidiyor"