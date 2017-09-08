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Politika

Adalet Bakanı'ndan ABD'ye Zafer Çağlayan tepkisi: Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ mensupları...

"FETÖ mensuplarınca kullanılıp atılan sakızı çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır"

08 Eylül 2017 22:43

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına dahil edilmesiyle ilgili,"Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eski Bakan Zafer Çağlayan'a ABD'de dava açılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gül, "Türkiye'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Bu iddialar aslında Türkiye'de, Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun Amerika Birleşik Devletinin hukuk sisteminin itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum." dedi.

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