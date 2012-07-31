CHP'li Hüseyin Aygün: Cem Gündoğan’nın ölüm nedeni nedir?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, uyuşturucu krizinden öldüğü söylenen Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi hükümlüsü Ali Cem Gündoğan’la ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e tedavisiyle ilgilenen doktorların ifadesi alındı mı? Dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Sivas'ta cezaevinde darp edildiği iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede ölen 24 yaşındaki Ali Cem Gündoğan’ın ölümüyle ilgili olarak, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e 18 maddelik bir soru yönlendirdi. Aygün, “ Vücudundaki morlukların nedeni nedir?Vücudunda kırık olduğu doğru mudur? Kırıklar vücudunun hangi bölgesindedir? Dedi. Aygün’ün bakan Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği sorular şöyle:

İlk müdahale nerede ne zaman yapıldı?

-Vefat eden hükümlü Ali Cem Gündoğan'ın, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, bunları kullanmadığı zaman krize girdiği, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ve İstanbul'da özel bir hastanede uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ailesi tarafından belirtildiği halde, yapılan incelemede hükümlünün 23 Temmuz günü Mazgirt'ten nakli öncesi hastane kontrolünde herhangi bir rahatsızlığına rastlanmadığı, madde bağımlısı olduğu bilinen gencin Sivas'a intikalinde Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği ve cezaevine girmesine engel rahatsızlığı bulunmaması sizce bir çelişki değil midir?

-Ali Cem Gündoğan'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma ne zaman başlatılmıştır?

-Olayla ilgili görevli kısım sorumlusu, infaz koruma memurları ve amirler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Görevlilerin ifadesi ne zaman alınmıştır?

-Kesin ölüm nedeni nedir?

-Ali Cem Gündoğan'a ilk müdahale nerde ve ne zaman yapılmıştır?

Tedavisiyle ilgilenen doktorların ifadesi alındı mı?

-Tedavi edildikten sonra tekrar götürüldüğü cezaevinde benzer olayı yaşama ihtimali doktorlar tarafından belirtilmiş midir? Hastanede kontrol altında kalması gerektiği infaz koruma memurları tarafına söylenmiş midir?

-Ali Cem Gündoğan'ın hastaneden taburcu edilmesi doktorlar tarafından resmi yazı olarak tarafınıza bildirilmiş midir?

-Ali Cem Gündoğan’ın tedavisiyle ilgilenen doktorların ifadesi alınmış mıdır?

-Ailesine sağlığı ile ilgili ilk bilgi ne zaman verilmiştir?

-Ali Cem Gündoğan'ın özel durumu tarafınıza ailesi tarafından iletilmiş midir? Özel durumuna yönelik ne gibi uygulamalar yapılmıştır?

Vücudundaki morluklar

-Hükümlü bulunduğu dönemde ilaç kullanmasına izin verilmiş midir? İzin verildi ise hangi ilaçları kullanmıştır? Bu ilaçları kim belirlemiştir?

-Ali Cem Gündoğan'ın olay öncesi kimse ile tartışmış mıdır?

- Ali Cem Gündoğan'ın olay öncesi kimseye bir hakareti olmuş mudur? Ya da infaz koruma memurlarının bir hakareti olmuş mudur?

-Söylenildiği gibi kriz geçirdiğinde Ali Cem Gündoğan'ın bulunduğu koğuşta kimler vardır? Bir müdahalede bulunmuşlar mıdır?

-Ali Cem Gündoğan'ın daha önceden de tedavi gördüğü bilindiği halde neden tedavisinin yapılması yerine ceza infaz kurumuna konulmuştur?

-Vücudundaki morlukların nedeni nedir?

-Vücudunda kırık olduğu doğru mudur? Kırıklar vücudunun hangi bölgesindedir?

-Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan neden Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir?