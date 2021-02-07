Adalet Bakanı: Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek; kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek; kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" paylaşımını yaptı.

Bakan Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Şubat 2012’de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

7 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı. MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı.