Adalet Bakanı: Tahir Elçi cinayetinin olay yeri incelemesinde kullanılmış bir mermi çekirdeği bulundu

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından yapılan saldırılar nedeniyle yarım kalan olay yeri incelemesi hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu an bulunan deliller arasında kovanlar var, bir tane de mermi çekirdeği var bunların incelemeleri devam ediyor. Kullanılmış bir mermi çekirdeği bulundu" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'daki saldırı sonucunda öldürülen Tahir Elçi'nin eşini ziyaret etti. Bozdağ ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Diyarbakır'da bugün ayrıca baromuza gideceğiz. Hem başsavcımızdan hem valimizden detaylı bilgi alma imkanım oldu.

Olayın olmasının hemen arkasından gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve yaralılar ile Tahir Elçi'nin ve polislerimizin cenazesi hastanelere intikal ettirildi. Olay yerinin güvenliği için de tedbirler alındı.

Uzman kişiler olay yerine gelerek incelemeye başladılar. Otomatik silahlarla saldırıya uğradılar. Olay yerinde işlem yapılması imkansız hale geldiği için olay yerinden ayrıldılar.

83 delilden 43'ü toplandı

Ertesi gün de saldırılar gerçekleşti ve işlem yapılamadı. Dün sabah yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımız, ekipler olay yerine geldiler. Olay yerinde 83 noktada delil tespiti yapıldı.

83 delilden 43'ü toplandı. Yine sokak arasından terör örgütü mensuplarınca ateş sonucu kısa süreli çatışma çıktı. Tutanak tutulmak suretiyle olay yerinden ayrıldılar.

Olay mahallini gören binalardaki bütün kamera kayıtlarının incelenmesi için de çalışmalar başladı. Basın mensuplarının ellerindeki görüntülerin de kayıtları alındı ve inceleme devam ettirilmektedir. Soruşturmanın her aşamasında Diyarbakır Barosu'nun değerli avukatları bulunmaktadır. Soruşturma gayet açık şekilde bundan sonra da yürütlecektir.

Biz gerçeğin ortaya çıkarılması için yasal çerçevede yapılması gereken ne varsa kısa sürede yerine getireceğiz. Olay yerinin incelenmesini yapmak üzere gelen savcımız, personellerin bulunduğu heyete saldıran PKK terör örgütü olay yerinin sağlıklı incelenmesini engellemiştir. Olayın aydınlatılmasından kimsenin korkmaması lazım. Bu tür yollara kimsenin girişmemesi lazım. Sonra devlet bu işin üzerini örtüyor diye açıklamalar yapıyorlar. Gerçeğin bilinmesinden rahatsız olmuyorsak bu tür yollara tevessül etmemek gerekir.

Bir mermi çekirdeği bulundu

Şu an bulunan deliller arasında kovanlar var, bir tane de mermi çekirdeği var bunların incelemeleri devam ediyor. Kullanılmış bir mermi çekirdeği bulundu.

Kimse bir delil göstermeden suçlamaya kalkıyorlar. Doğru bilgiler üzerinden hareket etmemiz lazım. Yalan ve dolanla hareket edersek gerçeğin gizlenmesine hizmet etmiş oluruz. Bilgisi olan ortaya koysun.