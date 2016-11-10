Adalet Bakanı: Şu ana kadar 36 bin kişi FETÖ'den tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de şu ana kadar 36 bin kişinin tutuklandığını söyledi. Değişik meslek gruplarından kaçak durumda bulunan 92'si asker, 213'ü polis toplam 4 bin 115 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Bozdağ, bin 222 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğunu, bu kişilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini ifade etti.

Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), meslekte kalmalarını uygun görmeyerek meslekten uzaklaştırdığı 3 bin 456 hakim ve savcı bulunduğunu da kaydetti.

Anadolu Ajansı Editör Masası programının konuğu olan Bakan Bozdağ, cemaatin cezaevlerinde tutuklu bulunan üyelerinin çözülmesini önlemek için çok ciddi çalışma yaptıklarını da söyledi.

"Örgüt rüyalar üzerinden çalışma yapıyor"

Örgütün rüyalar üzerinden çalışma yaptığını belirten Bozdağ, sahte rüyaların dışarıdan cezaevine sokulduğunu veya cezaevleri içerisinde yayıldığını ifade etti.

Rüyalarla motivasyon yapıldığını dile getirerek, bir örnek paylaşan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD seçimleriyle de biraz irtibatlı bir rüya bu. Bir tanesi diyor ki, 'Rüyamda bir kaynar kazan gördüm. Kaynıyor, Yarabbi bu ne zulüm diyorum, sonra bir baktım, kendimi bir konferans salonunda buldum. Orada bir hanımefendi var. Ona derdimizi anlattık, bizi dinledi. 'Ben size yardımcı olacağım' dedi. Sonra da bize kartını verdi, 'Ben ABD başkanıyım, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz dedi' diyor. Bu cezaevlerindeki konuşulan rüyalardan birisi. Bir tanesi, Peygamberimiz Malatya Cezaevi'ne gelmiş, bayram namazı kıldırmış. Duvarlar kalkmış, herkes saf olmuş. Şimdi öbürü 'ben görmedim' diyor, diğeri 'senin imanında sıkıntı var. Nasıl görmezsin, ben gördüm' diyor. 'Gördüm' diyen rüyayı uyduran veya yaymakla görevli olan kişi. Bir sürü sahte rüyalarla içerideki insanları motive etmeye çalışıyorlar. Çözülmelerini engellemeye çalışıyorlar."

"Yüz tane yalan söylüyorlar"

Bozdağ, cemaat üyelerinin "14 Ağustos'ta yeni darbe olacak, aman çözülmeyin" dediklerini daha sonra eylül, ekim aylarında bir kaç kez tarih verdiklerini belirterek, bu kez "3. Dünya Savaşı çıkacak, Amerika Rusya savaşacak, Türkiye işgal edilecek", "DEAŞ Türkiye'ye saldıracak" gibi ifadelerle motivasyon yapıp çözülmeyi önlemeye çalıştıklarını kaydetti. Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Akıl almaz bir şey. Yüz tane yalan söylüyor FETÖ teröristi veya etrafındakiler, yüzünün de yalan olduğu güneş gibi ortaya çıkıyor ama buna rağmen örgüt üyeleri yüzbirinci yalan söylendiğinde bu yüzde yüz doğru çıkacakmış gibi ona tereddütsüz inanıyorlar. 'Yüz tanesi yalan çıktı, bu yüzbirinciye niye inanalım?' demiyorlar. Böyle bir beyin yıkanmışlığı var. Ama buna rağmen gerçekten çok ciddi sayıda itiraflar geldiğini de buradan ifade etmek isterim."

"İşkenceye izin vermeyiz"

İşkence iddialarına da değinen Bekir Bozdağ, cezaevlerinde kesinlikle kötü muamele ve işkence bulunmadığını söyledi. Bunu söyleyenlerin, Türkiye'yi karalamak istediğini dile getiren Bozdağ, "Özellikle FETÖile bölücü terör örgütü PKK işbirliği içerisinde Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştırmak, aleyhine olumsuz raporlar çıkarmak için ciddi bir kampanya yürütüyor. Türkiye'den de CHP bu kampanyaya maalesef destek çıkıyor, HDP destek çıkıyor." dedi.

Bozdağ, bu kampanyaya söz konusu örgütlerin uzantıları veya sosyal medya üzerinden bu örgütlerin üyelerinin destek çıktığını ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok net söylüyorum, Türkiye cezaevlerinde kötü muamele ve işkence olmasına biz asla izin vermeyiz. Eğer bir yerde varsa o yerin adını bize versinler, biz hemen üzerine gidelim. Yapılan kimse o kişinin ismini söylesinler ona da gidelim. Yapan kimse onu söylesinler onun da üzerine gidelim. Yer, zaman, nasıl olduğuna dair hiçbir bilgi vermiyorlar. 'İşkence ve kötü muamele var.' Ben diyorum ki, yabancılarla görüştüğümde, bana adres verin. Adres vermiyor. Yer verin. Yer de vermiyor. Zaman verin, ben gene bulurum, onu da vermiyor. 'Ama bu varmış' diyor. Sen benim böyle bir şey olmadığını ispat etmeme imkan vermiyorsun, varsa da cezalandırmama da imkan vermiyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun Türkiye'yi suçluyorsun. Böyle olmaz. Bize isim verecekler, adres verecekler, yer verecekler. Biz eğer varsa gereğini yapmazsak o zaman kalkıp bizi suçlayacaklar."

"Vatandaş ihbar hattı kurduk"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturduklarını, vatandaş ihbar hattı da kurduklarını bildiren Bozdağ, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, böyle bir iddia varsa ihbar hattına bildirilebileceğini, ihbarın aslı varsa üzerine gidileceğini, aslı yoksa da böyle bir şey olmadığını kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

"36 bin civarında tutuklu var"

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye genelinde FETÖ soruşturmasında tutukluların ve hakkında soruşturma devam edenlerin sayısına ilişkin soru üzerine de şu anda Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 36 bin civarında tutuklu bulunduğunu söyledi.

Değişik meslek gruplarından kaçak durumda bulunan 92'si asker, 213'ü polis toplam 4 bin 115 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Bozdağ, bin 222 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğunu, bu kişilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), meslekte kalmalarını uygun görmeyerek meslekten uzaklaştırdığı 3 bin 456 hakim ve savcı bulunduğunu kaydetti.