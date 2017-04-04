Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'na Amerika'dan bir mail geldi mi, gelmedi mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adil Öksüz ile ilgili Amerika’dan gelen maili kimin gönderdiğini açıklamasını istedi.

TGRT Haber televizyonunda “Gündem Özel” programında konuşan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü bir darbe girişimi olduğu yönündeki iddiasına cevap verdi.

Bunun bir iddia değil iftira olduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun elindeki bilgi ve belgeleri televizyonlara, gazetelere ve savcılara vermesini istedi.

Kılıçdaroğlu’na Adil Öksüz ile ilgili Amerika’dan bir mail geldiğini ifade eden Bakan Bozdağ, “Benim bildiğim Amerika’dan gelen mailler var. Başka bir yerlerden gelen bir şeyler varsa açıklasın. Ama açıklamıyor. O zaman çıkacaksın, namuslu, dürüst, ahlaklı bir siyasetçiysen, bu elindeki verileri, bilgileri Türkiye kamuoyuna açıklayacaksın” dedi.

"Havaalanına indiğinde

saklanacak yer arayacağına..."

Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz darbe girişimi kontrollü bir darbe girişimidir” ifadesini değerlendiren Bozdağ şöyle konuştu:

“Bu ağır bir iddia değil, çok büyük bir iftira. Türk milletinin aklıyla alay etmektir. O gün Türkiye’de yaşananları herkes yaşadı. Büyük bir vahşeti, tehlikeyi, tehdidini, büyük bir kanlı darbe teşebbüsünü hep beraber atlattık. O gece Kılıçdaroğlu da yaşadı. Havaalanına indiğinde saklanacak yer arayacağına olayların seyrini takip etseydi eminim ki böyle bir iftirayı dillendirmekten icap duyardı. Bu iddia bizzat FETÖ’nün kendisi tarafından, darbenin başarısız olduğunu anladıktan sonra FETÖ’nün yaptığı ilk açıklamadır bu. FETÖ‘nün yaptığı o ilk açıklamanın altı değişik çevreler tarafından doldurulmaya çalışılıyor. Bazı istihbarat örgütleri bu minval açıklama yapıyor ve Kılıçdaroğlu da eski tarihte bu iftirayı yaptı. Nedir? Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu söyledi. O zaman da biz dedik ki, Adil Öksüz MİT ajanı değildir, elinde bilgi varsa, lütfen bunu açıkla.

Daha sonra FETÖ’nün teröristlerinden bazıları bu MİT ajanı olduğuna dair bir takım şeyler yayınladılar. Onun sahte olduğu ortaya kondu ama Kılıçdaroğlu bundan vazgeçmedi. Aradan bir zaman geçti hem Kılıçdaroğlu hem bir milletvekili bu iddiayı dile getirdiler ve onlara Amerika’dan bir mail geldi. Ben yine TGRT’de bu konu geldiği zaman, bu darbe teşebbüsü, Adil Öksüz ile ilgili iddialar var bunun içinde, Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğuna ilişkin iftiraları dile getiren bir mail geliyor. Bu mail Kılıçdaroğlu’na nereden geldi.

Türk milleti önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum, Sayın Kılıçdaroğlu size Adil Öksüz ile ilgili, adresi de söylüyorum, Amerika’dan bir mail geldi mi gelmedi mi? Veya partisinden bir milletvekiline bir mail geldi mi, gelmedi mi? Siz gelen bu mail ile ilgili ne yaptınız. Bu açıklamaları bu mail üzerine mi yaptınız? Bu maili gönderenleri siz tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Aranızdaki bağ, irtibat nedir, bunu açıklarsanız Türkiye kamuoyu bunu sizden rahat bir şekilde öğrenmiş olur. Bunları açıklamıyor."