Adalet Bakanı ile görüşmek isteyen Doku Ailesi yine engellendi

783 gündür kayıp olan kızlarının akıbetini sormak için Tunceli’den Ankara’ya gelen Doku ailesi, yeniden Adalet Bakanlığı'na gitmek isterken polis tarafından engellendi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve 783 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku Adalet Bakanlığı’na giderek yetkililerle görüşmek istedi.

Polis tarafından dün (23 Şubat) gözaltına alınan Doku ailesi, Adalet Bakanlığı’nın yakınlarındaki Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanlığı’na gidip derdimizi anlatmak istedik. Polisler bugün de üzerimize yürüdü. Bayan polis 'ben 500 kişi yönetiyorum sen gidemezsin' diye üzerime yürüdü. Ben sesleniyorum burada. Bu zulme artık kim dur diyecek?" dedi.

Doku ailesi Ankara’da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yapmıştı. Doku Ailesi partilerden araştırma komisyonu kurulması içinde talepte bulundu. Ailenin talebi üzerine HDP dün araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. CHP ve İyi Parti’nin de destek verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.