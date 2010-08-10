-ADALET BAKANI HSYK TOPLANTISINDA ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), adli ve idari yargı 2010 yaz kararnamesi çalışmalarına ilişkin bugünkü toplantısına, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de katıldı. Adalet Bakanı Ergin başkanlığındaki HSYK, adli ve idari yargı 2010 yaz kararnamesi çalışmaları için Dikmen Hakimevi'nde bir araya geldi. Kurul, Adalet Bakanlığınca daha önce gönderilen bin 325 hakim ve cumhuriyet savcısı, 138 unvanlı hakim ve cumhuriyet başsavcısı ile 135 idari hakim ve savcının atamalarına ilişkin kararname taslakları üzerindeki çalışmalarına geçen hafta başlamıştı.