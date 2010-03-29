Adalet Bakanı hakkında suç duyurusu

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında, "Anayasa'yı ihlal ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
29 Mart 2010 03:00
T24- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında, "Anayasa'yı ihlal ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, suç duyurularının, Türkiye'de yönteme ilişkin kuralların uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir test niteliği taşıdığını belirterek, "Adalet Bakanı'nın, Yüksek Kurulu (HSYK) işlevsiz ve çalışamaz hale getirmesi ve çalışmalarını tatil etmesi, darbeci bir anlayışın ürünüdür. Buna ilişkin Anayasa'nın ihlal edildiği düşüncesiyle YARSAV olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu bir testtir" dedi.
Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise "12 Eylül döneminde siyasi partilerin faaliyetlerinin süresiz askıya alınmasıyla HSYK çalışmalarına süresiz ara verilmesi eşdeğer, aynı darbeci anlayışın bir ürünüdür. Ceza Muhakemesi Yasası'nda, CMK'nın 250. maddesi ile görevli Başsavcılıklar ve mahkemelerin görevleri yazılır. Ama Türkiye'nin her yerinde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu nedenle Adalet Bakanı hakkında yapılan bu suç duyurusunda hukukun herkes için eşit uygulanıp uygulanmadığı da ortaya konulacaktır" diye konuştu.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, 26 Mart'ta, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman hakkında Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
HSYK'nın seçilmiş üyeleri, suç duyurusu ekine, Müsteşar Kahraman'ın salı günü yapılan toplantıyı terk ettiğine ve dünkü toplantıya katılmadığına ilişkin tutanağı da eklemişti.
Adalet Bakanlığı'ndan ise, "Kurul üyeleri bakanlık yetkisi kullanmak istiyor" yanıtı gelmişti