Adalet Bakanı Gül'den Zarrab davası yorumu: Dava fiilen çökmüş durumda

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı ve Türkiye-İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın da tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "davanın fiilen çöktüğünü" söyledi. Çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu savunan Bakan Gül, ABD'de devam eden dava ile ilgili olarak Türkiye'den resmi bir belge talebinde bulunulmadığını da ileri sürdü.

Kanal 24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Türkiye'de ilk defa darbe yargılanıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Dünya demokrasi tarihinde çok az görülecek bir olay yaşanıyor. Darbe başarılı olsaydı bir işgal yaşanıyor olacaktı çok şükür bu püskürtüldü. Burada bu terör örgütüyle mücadele yürütülüyor. İlk defa bir darbe yargılanıyor. Türk milleti olarak tarih yazdık. Bu yargılamalar yüzlerce sanığın olduğu birargılanma uzun sürecektir. Bu nedenle mahkemelere atfen asla bir rahavet yoktur. Süreç normal işliyor sanıkların fazla olması nedeniyle biraz zaman alacak buna rağmen mahkemelerimiz yoğun bir efor sarf ediyor."

"FETÖ ile mücadele bugün bitmiştir diyebileceğimiz bir mücadele değildir" diyen Bakan Gül, "Asla bitmeden sürekli yapılacak bir müdahaledir. Yargı mensuplarımızdan eminiz ancak soruşturması devam edenler var. Biz yargı mensuplarımızdan eminiz soruşturması teftişi devam edenler var bunların hepsi FETÖ ile mücadele tamamladık diyebileceğimiz bir durumda değiliz" dedi.