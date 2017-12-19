T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül'den Zarrab davası yorumu: Dava fiilen çökmüş durumda

Bakan Gül, ABD'deki Zarrab davasından çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu söyledi

19 Aralık 2017 17:37

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı ve Türkiye-İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın da tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "davanın fiilen çöktüğünü" söyledi. Çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu savunan Bakan Gül, ABD'de devam eden dava ile ilgili olarak Türkiye'den resmi bir belge talebinde bulunulmadığını da ileri sürdü.

Kanal 24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Türkiye'de ilk defa darbe yargılanıyor" dedi ve şöyle devam etti: 

"Dünya demokrasi tarihinde çok az görülecek bir olay yaşanıyor. Darbe başarılı olsaydı bir işgal yaşanıyor olacaktı çok şükür bu püskürtüldü. Burada bu terör örgütüyle mücadele yürütülüyor. İlk defa bir darbe yargılanıyor. Türk milleti olarak tarih yazdık. Bu yargılamalar yüzlerce sanığın olduğu birargılanma uzun sürecektir. Bu nedenle mahkemelere atfen asla bir rahavet yoktur. Süreç normal işliyor sanıkların fazla olması nedeniyle biraz zaman alacak buna rağmen mahkemelerimiz yoğun bir efor sarf ediyor."

"FETÖ ile mücadele bugün bitmiştir diyebileceğimiz bir mücadele değildir" diyen Bakan Gül, "Asla bitmeden sürekli yapılacak bir müdahaledir. Yargı mensuplarımızdan eminiz ancak soruşturması devam edenler var. Biz yargı mensuplarımızdan eminiz soruşturması teftişi devam edenler var bunların hepsi FETÖ ile mücadele tamamladık diyebileceğimiz bir durumda değiliz" dedi.

ETİKETLER

Abdulhamit GülReza Zarrab

İlgili Haberler

Adalet Bakanı'ndan ABD'ye mektup: 'FETÖ' sanığı eski polis Korkmaz'ın bir an önce iadesini beklemekteyiz!

Eski polis Korkmaz, Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapmıştı

HDP'den Zarrab'ın rüşvet iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Kerestecioğlu, Zarrab'ın rüşvet iddialarının "milli bir mesele" ve "kumpas" olarak karşılanmasını eleştirdi

Mehmet Hakan Atilla tanık kürsüsünde: Reza Zarrab'a herhangi bir talimat vermedim; suçlu değilim!

Mehmet Hakan Atilla'nın ifadesi devam ederken, davanın iddianamesini hazırlayan eski başsavcı Bharara mahkeme salonuna geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24