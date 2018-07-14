Adalet Bakanı Gül'den Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ABD'de bulunan FETÖ davalarının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen hakkında açıklama yaptı. Gül, ABD'nin iadeye siyasi baktığını söyleyerek, "Hukuki yaklaşım sergilemiyor" ifadesini kullandı.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un bugünkü (14 Temmuz 2018) köşesine taşığı Gül'ün ifadelerinin de yer aldığı bölüm şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti.

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Ancak ABD yönetimi hâlâ Fethullah Gülen’i iade etmemek için bahaneler arıyor.

Birçok ülkenin de FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye ile istenen düzeyde iş birliği yapmadığını görüyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile FETÖ ile mücadele ve ABD’nin tutumunu konuştum. Gülen’in iadesine yönelik ABD’ye gereken dosyaların gittiğini belirten Bakan Gül, ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın bunu mahkemeye intikal ettirmediğini dile getirdi. Gül, Milliyet’e, “ABD hukuki yaklaşım sergilemiyor. Siyasi bir yaklaşım içinde olduğu için adım atmıyor” dedi.

FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu ve bununla tüm ülkelerin mücadele etmesi gerektiğini belirten Bakan Gül, “terör dediğiniz uluslararası toplumu tehdit eden bir unsurdur. Hiç kimse hiç bir devlet ve uluslararası toplumun bu teröristleri korumaması lazım. Uluslararası hukukun, evrensel hukukun gereği de budur” dedi.