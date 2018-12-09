Adalet Bakanı Gül'den Danıştay savcısına: Kaşımanın anlamı yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü kullanımının laikliğe aykırı olduğunu belirten Danıştay savcısına "Bunları tekrar kaşımanın faydası yok" ifadesiyle tepki gösterdi. "Başı açık-başı örtük ayrımları geçmişte kaldı" görüşünü dile getiren Gül, Türkiye'nin daha demokratik bir noktaya geldiğini söyledi.

Hürriyet'te konuşan Gül, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Başı açık-başı örtük ayrımları geçmişte kaldı. Bunları hortlatmak, tekrar gündeme getirmek hele özgürlükçü ve demokratik bir toplumda asla kabul edilmeyecek hususlar.

Bunları tekrar kaşımanın kimseye faydası yok. Nitekim Danıştay’da bu konuda kararını özgürlükler ve temel haklar lehine vermiştir. Türkiye’de artık başörtüsünden dolayı okuyamayan yok."

"Acaba AİHM siyasi mi?"

Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik verdiği kararı da şu ifadelerle eleştirdi:

"AİHM diyor ki, Demirtaş’ın tutuklaması hukuka uygundur. Hukuka uygun gördüğünüz bir tutuklamaya sonra ‘Tutuklama siyasidir’ diyemezsiniz. Kendi içinde çelişiyor. Aklımıza ‘Acaba AİHM mi siyasi’ düşüncesi geliyor. Karar kendi mecrasında devam edecek, kesinleşmedi. Kişilerden dosyalardan bağımsız söylüyorum. Bu konuyla ilgili asla siyasal bir tutum içine girmez mahkemeler. Ama öyle yorumlanıyor, haksızlık yapılıyor."

Gül, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ülke, FETÖ’yü terör örgütü kabul edip iade talebimizi olumlu karşılamadı. Amerika, İngiltere, Almanya’dan FETÖ bağlamında bir iade olmadı. Görüşmeler sürüyor. Ben bütün muhataplarımdan talepte bulundum."