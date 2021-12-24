Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir

"Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek ve her alanda olduğu gibi bu konuda Türkiye'de vatandaşımızın ekmeğini de büyüteceğiz, özgürlüğünü de arttıracağız. Türkiye'de biz sadece seçimler için, oy kazanmak için değil, milletin gönlünü kazanmak için siyaset yapan bir hareketiz. Cumhur İttifakı olarak geleceğe emin adımlarla kararlı şekilde yürümeye devam ediyoruz. Bizim bu vizyonumuz varken karşımızda kimin kimlerle kol kola olduğunu, bir araya geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz ama bunların vizyonsuzluğunu, çapsızlığını milletimiz de çok iyi biliyor. ya arkadaş, bir gün şu milli meselede, millet ağladığında ağlayın, üzüldüğünde üzülün, sevindiğinde sevinin ya, bir gün böyle bir şeyi de görmezsiniz. Bizim muhalefetin refleksi milletin tam aksi istikametinde. Millet rahat bir nefes alıyor, onların soluğu kesiliyor, dolar düşüyor, onların yüzü düşüyor, ya bir sevinin kardeşim. Çiftçi, işçi, gençler sevinince sevinin, bu ülkeyle beraber sevinmek, üzülmek bu kadar zor mu? Bunların bütün derdi, anlayışı burada 'Aman Türkiye batsın, Tayyip Erdoğan bu engelleri de aşamasın, bunun altında kalsın'."