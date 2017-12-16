Adalet Bakanı Gül, Samsun’da

Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi.

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için tarifeli uçakla Samsun\'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çarşamba Havalimanı’nda Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve partisinin teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Gül, daha sonra Atakum ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen ‘Terör suçları bölge değerlendirme toplantısı’na katılmak için havalimanından ayrıldı. Bakan Gül’ün katıldığı toplantı basına kapalı yapıldı.



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