Adalet Bakanı Gül'e insan haklarının geliştirilmesi için somut öneriler yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “ekonomide, hukukta, demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı istifaya götüren süreç, reformların sadece ekonomi alanıyla sınırlı kalacağı yorumlarına neden oldu.

Zira Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanlığından üst düzey katılımla Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.

Daha sonra Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle görüştü.

Reformların ekonomi ile sınırlı kalacağı yorumları sürerken, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hakan Çavuşoğlu komisyon üyelerine bir bildirimde bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, komisyon üyeleri ile bir araya gelerek somut önerileri ve değerlendirmeleri dinleyecek.

Toplantı 3 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Adalet Bakanı ne demişti?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Yeni İnsan Hakları Eylem Planı üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirterek "Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yeni yol haritası olacaktır" demişti.

Bakan Gül, "Bireylerin hak ve özgürlükleri üzerinde etki doğuran kararlar verme yetkisine sahip olanların liyakati, kanunların iyi olmasından daha acil bir zorunluluktur" diye konuşmuştu.