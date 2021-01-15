Adalet Bakanı Gül, "Failler hukuk önünde hesap verecektir" dedi; bakan Soylu, Özdağ'ı telefonla aradı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı aradığı belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde sopayla; Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da evinin önünde üç kişi tarafından darp edilmişti.

"Saldırıları kınıyorum"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir” dedi.

Süleyman Soylu'dan Özdağ'a telefon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı aradığı bildirildi. Ancak görüşmeye dair başka bir bilgi paylaşılmadı.