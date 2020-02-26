Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt: Başörtüsüne ceza veren yargıya güveniniz tamdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine yanıt veren Adalet Bakanı Gül,"Yargıdan FETÖ'cü hâkim ve savcılar ayıklanırken ve darbeciler yargı önünde hesap verirken, hukuk, Anayasa çerçevesinde bundan rahatsızlık duyarak, bu yargılamaları yapan yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Hukukun üstünlüğü diyorsanız sözle olmaz, yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız” dedi.

Bakan Gül, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı ile ilgili açıklamalarına ilişkin Bakan Gül, Türkiye'de yargı kararlarının eleştirilebileceğini, yargı kararlarına karşı hukuk yollarının açık olduğunu ancak yargı mensuplarına hakarette bulunmanın kimsenin haddi olmadığını söyledi.

Gül, "Kalkıp da yargı mensuplarına, yargıya yönelik hakaretleri kabul etmek mümkün değil. Türkiye'de yargıya güvenimiz yok gibi bir düşünceyi söylüyorsunuz, ama şunu düşünmek lazım. 27 Mayıs darbesi oldu, milletin seçtiği yöneticiler idam sehpasına gitti. O yargıya güveniniz tamdı. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan matematik hesabı yapılarak cezalandırılanlar vardı, o yargıya güveniniz tamdı. 28 Şubat'ta brifing alan yargıya güveniniz tamdı. Başörtüsüne ceza veren yargıya güveniniz tamdı." diye konuştu.

Bakan Gül, "Yine milletin oylarıyla gelmiş partiler kapatılırken, davalar açılırken yargıya güveniniz tamdı. İki kişiden birinin oyunu almış bir partiye dava açılırken güveniniz tamdı. Kumpaslarla delil üreterek farklı düşündüğü için, FETÖ’cü olmayan hâkim savcılar, farklı kesimlere yönelik gözaltılar, tutuklamalar, mahkumiyetler verilirken güveniniz tamdı." ifadesini kullandı.

Gül, "Bugün 15 Temmuz'a karşı dik duran yargıya karşı güvenimiz yok diyorsunuz. Bunu milletimiz asla kabul etmez. Yargı mensuplarına haksızlıktır. 15 temmuz'da adalet nöbetini yargı mensupları, TSK, o gün FETÖ'den yargıyı arındırmak için mücadele etmişti ve hâlâ devam ediyor. Türkiye'de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duymuştur? Yargıdan FETÖ’cü hâkim ve savcıları ayıklanırken ve darbeciler yargı önünde hesap verirken, hukuk, Anayasa çerçevesinde bundan rahatsızlık duyarak, bu yargılamaları yapan yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Hukukun üstünlüğü diyorsanız sözle olmaz, yargıya, hukuka saygılı olmak zorundasınız" diye konuştu.

Yeni ceza infaz yasasına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini hatırlatan bir gazetecinin “Sayın Cumhurbaşkanına sunacak mısınız?” şeklindeki sorusuna Bakan Gül, “Akademisyenler, ceza hukukçuları, uygulayıcılar konuyu değerlendirdi. AK Parti Grubumuzun takdirinde. Bütün partilerle görüşülerek olgunlaşacaktır” yanıtını verdi. (İHA)