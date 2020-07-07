Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na 'çoklu baro' yanıtı: Ya kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı yetkiden rahatsız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e getirilen 'çoklu baro' düzenlemesi konusunda Adalet Bakanlığı'na danışılmadığına dair sözlerine yanıt verirken, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e getirilen 'çoklu baro' düzenlemesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ve bölücük projesi olduğunu söyledi. Teklifin sarayda hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ve baro başkanlarına da danışılmadığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "Teklif sarayda hazırlandı. Adalet Bakanı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve barolardan görüş alınmadı. Emperyal güçlerin 100 sene önce yapamadığını şimdi Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın avukatlarının barosu olacak. Pelikan'ın baroları olacak. Bunlar emperyal güçlerden aldıkları talimatları yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine yanıt geldi.