Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine tepki: Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz, hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 103 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin olarak yayımladığı bildiriyle ilgili “Demokrasi adına üzücüdür. Biz Türkiye’yi ileri götürelim, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘muasır medeniyetler’ seviyesine götürmek isterken, gerici, vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacağız. Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir” dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepki gösterdi.

“Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde konuşan Adalet Bakanı, "Demokrasi adına üzücüdür" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz daha fazla büyütelim, demokrasiyi daha da geliştirelim, özgürlükleri daha da artıralım dedikçe vesayet tortuları besleyenlerin yeniden, bu anlamda bir şekilde gayret içinde olmaları demokrasimiz, ülkemiz için üzücü. Biz 2023 derken hala 90'lar, vesayetçi anlayışın özlemi içinde olanların tek tük d olsa ciddiye alınmayacak şekilde bile yer yer çıksa bunun kabul edilebilir tarafı yok.

Biz Türkiye'yi ileri götürelim, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler diye hedef gösterdiği ülkemizi daha da yukarı taşıyalım derken, ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvafık olması mümkün değil. Başaramayacaklar, 84 milyon, demokrasimizi, hukukumuzu daha da ileri taşıyacağız. Millet iradesini verdikten sonra, bu iradenin karşısında olanlara asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu zihniyete, güruha hukuk çerçevesinde cevaplar verilecektir. Siyaset de, demokrasiyi, hukuk, anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içinde olmalıdır, olacaktır.

Millet iradesini verir, sandık geldiğinde demokrasi anlamında tercihini ortaya koyar. Onun ötesindeki anlayışlarla nasıl şimdiye kadar mücadele edildiyse, milletimizin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık, millet iradesini değersizleştirmeye yönelik her türlü çabaya yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz."

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