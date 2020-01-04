Adalet Bakanı Gül'den Arınç'ın 'ihsası rey' eleştirisine yanıt: Teknik olarak doğru değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçarken Türkiye üzerinden geçtiği iddialar sonrasında başlatılan soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'de soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Gül, "Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor" dedi.

Sözcü'ye yönelik İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları da değerlendiren Adalet Bakanı Gül, "Yargıtay, yargıya güveni artırıyor. Bu tür meselelerde daha fazla özgürlük anlamında, hukuk istikrarı anlamında buna yönelik imkanlar açılmıştır" diye konuştu.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç ’ın damadı Ekrem Yeter’ in 'FETÖ’den beraat etmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ ın açıklamalarına ilişkin olarak da, “Savcı ihsası reyde bulundu, eleştirisi teknik olarak doğru değil” dedi.

Libya Tezkeresi'ne ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Gül, "Türkiye uluslararası mecrada meşru görülen devletin yönetiminin daveti üzerine adım atmıştır. Bu coğrafya ne kadar istikrarlı olursa ülkeler de istikrarlı oluyor. TBMM büyük bir destekle bu tezkereyi tasdik etmiştir. Bunun çerçevesini hem sayın Cumhurbaşkanımız hem de hükümetimiz uluslararası meşru kurallar çerçevesinde kullanacaktır. Temel amaç bölgenin istikrara kavuşmasıdır" diye konuştu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle

Türkiye yalnız mı kaldı? Hukuki çerçevede bir sorun mu var?

Türkiye aramalarını hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Önemli olan bizim hukuka uygun davranıp davranmadığımızdır. Biz de kendi egemenlik alanlarımızda adımlarımızı atıyoruz.

Türkiye'nin haklarından kullanmasından rahatsız olanların beyanları bizi ilgilendirmez. Türkiye egemen bir ülkedir. Türkiye adımlarını atar, söylenen şeyler kendilerini bağlar. Bizim tüm yapmış olduğumuz adımlar birilerini rahatsız edebilir. Ama Türk milletinin çıkarları için biz adımlarımızı atacağız, haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bizim için temel çizgi uluslararası hukuk haklarını kullanmaktır..

Rum kesiminin girişimleri sonuç verebilir mi?

Hiçbir sonuç vermez. Türkiye bu anlamda, meşru bir şekilde haklarını kullanmaktadır. Tehditler ki beyanlar da oldu, bunların hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Türkiye gereken cevabı vermeye de muktedirdir. Hukuk dışı hiçbir açıklamaya itibar etme düşüncemiz de yok.

Avrupa makamlarıyla bir iletişim halinde misiniz? Bir süre sonra baskı kurabilirler mi?

Türkiye'de suça bulaşmış ya da suç işlemiş kişiler gerekli cezalar Türk yargı makamı tarafından verilmektedir. Fakat yabancı terörist savaşçılar, Türkiye'nin güvenliğini de tehdide sokacak şekilde dolaşmaları kabul edilebilecek bir durum değil. İçişleri Bakanlığımız ilgili ülkelere kabul yönünde çalışma yapıldı ve baya da mesafe alındı. Türkiye'de suç işlemişse Türk mahkemeleri yargılamasını yapıyor. Ama yabancı teröristlerin burada barınmasıyla ilgili adımlar atıldı. Bu konuda da mesafe katedildi.

Hukuk dendiğinde yargı bağımsızlığı çokça konuşulan bir şey. CHP Genel Başkanı dün bunu dile getirdi. Çok ciddi eleştiriler var. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?

Türkiye'de yargı üzerinde tarihsel travmalar ve sonuçlarının olduğu bir gerçek. İdam edilen başbakanlar, hukuksuzluklar, 12 Eylül'de yaşı büyütülüp idam edilen gençler; 28 Şubat'ta DGM'lerde zulme maruz kalmış dindar insanların, yine farklı dönemlerde bir düşüncesinden inancından ötürü baskılanan, işte Ergenekon süreçlerinde kumpaslar üretilerek yargının ne hale getirildiği, yine seçilmiş bir Başbakanı şüpheli gibi gösterip darbe girişimi yapan bir yargı vardı 17-25'i yapmaya çalışan...

Tüm bu süreçlere bakıldığında, bugün bu darbecileri yargılayan bir yargı var. Elbette tüm sonuçlar çözüldü diyemeyiz. Tüm yargı kararları doğrudur diyemeyiz. Ama burada da bir haksızlık yapılmaması lazım. Darbe yapan o FETÖ'cüleri yargılayan bir yargı var. Ama genel bir yaklaşımla ithamlarda yargıya bir haksızlık olur. Eksikleri hep beraber konuşuruz. Ancak total bir biçimde eleştirinin haksızlık olacağını düşünüyorum. Türk yargısının tek ideolojisi adalettir. Gazetelerde okuyoruz "şu kararı verdi" Ama bunun bir de üst mahkemesi var. Ara kararları bile mahkumiyet gibi değerlendirmeden sürecin tamamına bakılıp sonucunun değerlendirilmesi gerekir. Yargı ele geçirilecek bir yer değil. Yargı asla el uzatılmaması gereken kutsal ve ortak bir değerimiz.

Türk yargısı FETÖ'den temizlendi mi?

40 yıldır bu yapıyla ve kripto anlayışıyla sızmaya çalışan bir örgütü "40 günde bitirdik, hepsini temizledik" diye bir yaklaşım büyük bir rehavet olur. Bu teyakkuzu sürdürmek lazım. HSK da titiz biçimde çalışmasını sürdürmekte. Biz "şu kadardı aldık temizledik" yaklaşımı doğru olmaz. Bir haksızlığa da mahal vermeden bu çalışmayı sürdürmemiz lazım. Bu AK Parti'nin, siyasetin yapacağı bir mücadele değil, devletin milletin kararıyla açık tutulması gereken bir pencere. Bunlar takiye üzerine kurulan bir örgüt olduğu için teyakkuzu elden bırakmamak lazım.

FETÖ'yü yaparken devletin içine başka hiçbir yapının sızmaması da yine ortak bir çabayla korunması gereken bir değerdir. Devlet memuru amirinden başka hiç kimseden emir almayacak. Böyle bir yapıya hiçbir oluşumun bu anlayışa sahip olmayacağı bir çalışmayı büyük bir teyakkuzla sürdürmekte fayda var.

Devlet FETÖ tahribatından ciddi bir ders aldı mı? Bir daha darbe girişiminin yapılmaması için gerekli tedbirler alındı mı?

Bu büyük bir travma olarak yaşandı. Yasama kanun yollarıyla devlete sızmaların önünü kesmek için adımlar attı. Milletimiz seçilmişlere darbe yapmamak üzere büyük bir teyakkuz var. Bu konuda adımlar uygulamalar süreklilikle istikrarlıkla devam etmesi herkesin beklediği bir sonuç.

Bir takım tarikatların cemaatlerin bakanlıklara kurumlara sızdığına dair zaman zaman iddialar ortaya atılıyor. Bu konuda ciddi sorgulamalar yapılıyor mu?

Burada bir zihniyet anlamında hiç bir grubun devletin içinde örgütlü bir şekilde sızması, hiyerarşi dışında bir yapı oluşturulmasına asla izin verilemez. Devlet kendi kurumlarıyla ayakta durur. İlkeler, usüller bellidir. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Bu konuda herkesin inancı düşüncesi serbesttir. Bu mücadeleyi devlet asla izin vermez. Masum ve suçluyu da ayırt etmek çok önemli. Dindar kesimlerin hepsine de toptan halel getirmek asla doğru değildir.

Sakıncaları ortadan kaldırmak için devletimizin güçlü bir laiklik geleneği söz konusu. Bu bir gereklilik değil midir? İnanç sistemi insanların kendi dünyalarında özgürce karar aldıkları bir yer.

Türkiye cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Burada inanç gruplarına laiklik ilkesi üzerinden nasıl engeller konulduğunu da gördük yaşadık. Kimsenin inancına, yaşam tarzına karışmadan bu süreçleri yürütmek için devlet gerekli güvenceleri sağlar.

The Economist dün Instagram'da en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ikinci ülke Türkiye diye değerlendirme yapılıyor. Ne diyorsunuz?

Hiç kimse mesleğinden ötürü tutuklanmasın. Ancak terörü ve şiddeti öven kişiler mahkemeler tarafından cezalandırılıyor. O isimler kimlerdir diye bakıldığında... Bir üst mahkemede farklı bir karar verilebilir... Yargıtay yolu açıldı... Haber vermek suç oluşturmaz diye bir unsur söz konusu... Kimse düşüncesinden ötürü ceza alamaz... Ama eleştiri ile bir terörü övme de ayırt edici olmalı. Uzun süreli tutukluluğun doğru olmadığı bir kez daha vurgulandı...