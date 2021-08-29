Adalet Bakanı Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yayımladığı 30 Ağustos mesajında "30 Ağustos ruhu, ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine yönelen her türlü tehdide rağmen hür, bağımsız ve birlikte yaşama kararlılığımızın, bu toprakları ilelebet koruma irademizin dün olduğu gibi bugün de tükenmez ilham kaynağıdır" dedi.

Bakan Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Gül, yayımladığı mesajında "Şanlı zaferler ve eşsiz kahramanlıklarla maruf bir tarihi, yarınlara onurlu bir miras olarak bırakan aziz ceddimizin, vatanımızın bağımsızlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"30 Ağustos istiklalin ebedi mühürüdür"

Bakan Gül, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kutlu bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin, istikbale emanet ettiği istiklalin ebedi mührüdür. Bu zafer, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen yedi düvele karşı, tüm imkansızlıklara ve en çetin şartlara rağmen, istiklal ve hürriyet aşkı ile verilen en haklı cevabın adıdır" diye konuştu. Adalet Bakanı Gül, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Bu zafer, istiklal sancağımızı Anadolu'dan sürgün etmek isteyen 'çelik zırhlı duvara' karşı milletçe verilen iman dolu cevabın adıdır. 30 Ağustos ruhu, ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine yönelen her türlü tehdide rağmen hür, bağımsız ve birlikte yaşama kararlılığımızın, bu toprakları ilelebet koruma irademizin dün olduğu gibi bugün de tükenmez ilham kaynağıdır. Milletine güvenen, milletinin değerlerini baş tacı eden ve halkın iradesinin dışında güç tanımayan bir duruş, gücünü ve özgüvenini işte bu kaynaktan almaktadır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."