Adalet Bakanı Gül büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki gösterdi: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, “Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

"Mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir"

Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir” ifadelerine yer verdi.

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