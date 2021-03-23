Adalet Bakanı Gül: Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından tepkiler devam ederken "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da yapılması planlanan 'Çocuk Adalet Merkezi'ne ilişkin Ankara Hakimevi'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Gül, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum" dedi.