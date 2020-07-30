Adalet Bakanı Gül duyurdu: 1200 hâkim ve savcı alınacak, yazılı sınav 21-22 Kasım'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hâkim ve savcı alınacağını duyurdu. Bakan Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hâkim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı da gerçekleştireceklerini ifade eden Gül, her iki sınavın da ÖSYM tarafından yapılacağını belirterek, "Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyle:

''100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hâkim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız.

Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım’da gerçekleştireceğiz."