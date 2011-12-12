Adalet Bakanı Ergin'e HSYK sorusu

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



CHP, HSYK’ya yönelik tutumunu sürdürüyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, Özel yetkili mahkemelerde, duruşma sırasında hakimlerin neden sık sık sanık ve müdafileriyle tartıştığın sordu. Öztürk, “ Bu durum, acaba bu mahkemelerde görev yapan hakimlerin tarafsızlığını kaybetmiş olmalarının bir sonucu mudur?



Ali Rıza Öztürk, TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Anayasa'da, "Hiçbir organ veya merci Anayasa'dan almadığı bir yetkiyi kullanamaz" hükmü olduğunu ifade eden Öztürk’ün soruları şöyle:



-Yürürlükten kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasa'nın 143. maddesine göre kurulup faaliyet göstermişlerdir. Anayasa'nın 143. maddesi yürürlükten kalkınca özel nitelikli mahkemelerin kurulmasının Anayasal dayanağı da kalmamıştır.



-Kaldırılan DGM'lerin yerine alan ve diğer ağır ceza mahkemelerinden farklı soruşturma ve kovuşturma usulleri uygulayan "özel yetkili ağır ceza mahkemeleri', Anayasa'nın hangi maddesine göre kurulmuşlardır? Anayasamızın, 'Hiçbir organ veya merci anayasadan almadığı bir yetkiyi kullanamaz' hükmü karşısında anayasal dayanağı bulunmayan özel yetkili mahkemelerin faaliyetini sürdürmesini, nasıl açıklıyorsunuz? Bu durumun, Anayasa ihlali olduğu düşünülmekte midir?



-Özel yetkili mahkemelerde, hakimlerin duruşma sırasında sık sık sanıklarla ya da müdafileriyle tartışmalarının nedenleri nelerdir? Bu hakimler, sanıklar ve müdafileriyle neden tartışma ihtiyacı duyuyorlar? Bu durum, acaba bu mahkemelerde görev yapan hakimlerin tarafsızlığını kaybetmiş olmalarının bir sonucu mudur?



-Bazı özel yetkili mahkemelerde, sanık avukatlarının yapacağı savunmaların 15 dakika-20 dakika sınırlandırılmaya çalışıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğruysa; mahkemelerin savunmayı sınırlama yetkisi, hangi yasanın, hangi maddesi hükmünde vardır? Hangi hukuk sisteminde ve hangi kanunda böyle bir durum vardır? Hakimlerin, yasanın kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanarak adil yargılanma hakkını kısıtlama girişimleri ve savunmayı yok sayan işlemlerinin, TCK'daki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu düşünülmekte midir?



-Yasaya ve hukuka aykırı, tümüyle keyfi şekilde yapılan işlemlere ilişkin iddialarla ilgili olarak HSYK Başkanı sıfatıyla herhangi bir inceleme ve araştırma yaptıracak mısınız? Görevini kötüye kullanan hakimler ve savcılar hakkında HSYK Başkanı sıfatı ile herhangi bir işlem yaptıracak mısınız





