Adalet Bakanı Ergin: Karardan rahatsız olan varsa üst mahkemeye gider

Ergenekon kararlarıyla ilgili ilk kez konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Karardan rahatsız olan varsa üst mahkemeye gider, haklarını üst mahkemede arar" dedi.

cnnturk.com'da yayımlanan habere göre Adalet Bakan Sadullah Ergin, Habertürk televizyonuna Ergenekon davası kararlarıyla ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin geleceğini etkileyecek kararlar bunlar" ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine, 'Ergenekon davası siyasi' eleştirilerine de değinen bakan Ergin, "Siyasi yargılamalar tabiri maksadı aşan değerlendirmelerdir, bu davadaki yargılama son derece teknik bir şekilde yapıldı. Türkiye'de siyasi yargılamaları anayasa mahkemesi yapar" diye konuştu.