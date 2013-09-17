Adalet Bakanı Ergin: İstanbul Adliyesi'nde nezarethanede kelepçe takılmıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarından bazılarına nezarethanede kelepçe vurulduğuna ilişkin sorusuna, “Nezarethaneye alınan kişilere kelepçe takılmadığı” yanıtını verdi. Nezarethanede gerekli yaşam koşullarının sağlandığını söyleyen bakan Ergin, İstanbul Adliyesi’nde 387 koltuklu toplam 20 nezarethane olduğunu bildirdi. Bakan Ergin’in ÇHD’li avukatlara ilişkin CHP’li Cihaner’e verdiği yanıt şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen cevapta, İstanbul Adliyesinde 387 koltuklu toplam 20 nezarethane bulunduğu, nezarethaneye alınan kişilere kelepçe takılmadığı ve kendilerine gerekli yaşam koşullarının sağlandığı, nezarethanelerin Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu, avukatlara nezarethanede yasa dışı bir işlemde bulunulmadığı, bu bakımdan sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadığı bildirilmiş olup, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden de, ülkemiz genelinde adliyelerde bulunan nezarethanelerin, Avrupa Birliği standartlarına uygun yaşam koşullarına sahip olduğu anlaşılmıştır”.

İlhan Cihaner, Adalet Bakanı Ergin’e, gerekçesiyle birlikte şu soruları yöneltmişti:

“Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu ve İdil Kültür Merkezi’nin büroları basılarak 15'i avukat toplam 85 kişi gözaltına alınmıştır. İstanbul’daki operasyon kapsamında Çağlayan Adliyesi Nezarethanesi‘ne getirilen avukatlar, nezarethane koşullarının insani şartlara uygun olmadığını belirtmişler ve nezarethanede oturacak yer olmadığını, saatlerce ayakta bekletildiklerini, oturabilecekleri yerlerin de ıslak olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca nezarethanede bulunan bazılarının ellerinin kelepçelendiğini ifade etmişlerdir. Buna göre;

- ‘Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre; ’Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir.’ denilmesine rağmen hangi gerekçeyle bu insanlara nezarethanede kelepçe takılmıştır?

- İstanbul Adliyesi’ndeki nezarethaneler kaçar kişiliktir?

- Nezarethanelerde gözaltında tutulan insanlara asgari yaşam koşulları olanağı sağlanmakta mıdır?