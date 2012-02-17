Adalet Bakanı Ergin: Hiçbir KCK yetkilisiyle görüşmedim

T24 - Bakan Ergin, TBMM Genel Kurulunda MİT Kanunu'nda değişiklik yapan teklifin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar hiçbir KCK yetkilisiyle, hiçbir zeminde, hiçbir konuyu görüşmediğini bildiren Ergin, ''İspatını yapacak olanın alnını karışlarım'' diye konuştu.

Parlamentoda, halkın oylarıyla gelen siyasi partilerin temsilcileriyle her zeminde, platformda görüştüğünü, bundan sonra da görüşmeye devam edeceğini belirten Ergin, BDP milletvekilleriyle görüştüğünü, bundan da gocunmadığını ifade etti.

Ergin, ''Türkiye'de Kürt sorunu var mı yok mu-'' sorusuna, ''Var desek ne değişecek, yok desek ne değişecek- Türkiye'nin 30 yıldır yaşadığı sorun var, var desek de var, yok desek de var. Asayiş, terör, Doğu, Kürt sorunu deyin ne derseniz deyin aşmamız gereken bir sorun var. Yok demekle yok olmuyor'' karşılığını verdi.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, her partiden 3 milletvekilinin yer aldığı bir heyetle İmralı'ya gitme önerisinde bulundu. Kaplan, ''Varsa kafanızda soru, gelin gidelim İmralı'da konuşalım, Oslo'ya, Erbil'e gidelim. Erbil'deki parlamentoya gidelim konuşalım, yüreğiniz, cesaretiniz varsa, bu ülkeye barış istiyorsanız Kandil'e gidelim. 12 milletvekili, gelin barış, silahların susması, Türkiye'nin, gençlerimizin geleceği, asker, polis için gidelim'' diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Kaplan'ın terör örgütüyle görüşmelerin 1999 yılında da yapıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi. Vural, koalisyon hükümeti döneminde İmralı ile müzakere ve diyalogla ilgili siyasi anlamda bir görevlendirme olduğunu iddia eden varsa, o görevlendirmeyi burada açıklamanın ''şeref, haysiyet'' sorunu olduğunu söyledi.

Kaplan da sataşma gerekçesiyle söz alarak, şu anda KCK ana davasının bir numaralı sanığı olan Sabri Ok'un, 15 Şubat 1999'da Öcalan ile görüştüğünü, Ankara'dan 3 heyetin İmralı'daki sorgulamalar sürecinde yer aldığını öne sürdü. Bu heyetin, üç kez değişen listesinin de bulunduğunu ifade eden Kaplan, daha fazlasını da açıklayabileceğini belirtti.