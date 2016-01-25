Adalet Bakanı: Erdoğan’a düşmanlık hastalık alametidir!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesini “hastalık alameti” olarak yorumladı.

Bozdağ, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret yarışına girdiğini öne sürerken “Tarih şahit ki aziz milletimiz; seviyesiz, ahlaksız, akılsız, bilgisiz/çare üretemeyen siyasete, dün olduğu gibi yarın da destek vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Siyasetini ahlak, doğruluk, akıl, fikir, bilgi/kamu yararı üzerine bina edemeyenler; kin, nefret/düşmanlık üzerine siyasetlerini inşa ediyorlar" diyen Bakan Bozdağ, "Nefretin/düşmanlığın rehberliğinde yürüyen hiçbir insan, doğruyu bulamaz/doğru karar veremez. Herkes nasıl/neye göre karar verdiğine bakmalı" dedi.

Türkiye'deki "muhalefetin" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışa girdiğini iddia eden Bozdağ "Bugün Türkiye'deki siyasi muhalifliğin yegane kriteri, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan nefretidir/düşmanlığıdır. Bu, hastalık alametidir. CHP ve diğer muhalif partiler, Ak Parti ile siyasi rekabeti bırakmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a hakarette yarışa girmiş görünüyorlar. Tarih şahit ki aziz milletimiz; seviyesiz, ahlaksız, akılsız, bilgisiz/çare üretemeyen siyasete, dün olduğu gibi yarın da destek vermeyecektir