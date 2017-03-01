Adalet Bakanı: Deniz Yücel'in tutuklanma kararı siyasi değildir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini ve kararın siyasi olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili bir soruyu da cevaplandırdı.



Adalet Bakanı Bozdağ, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir" dedi.



Türk asıllı gazeteci Deniz Yücel önceki gün "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile İstanbul'da tutuklanmıştı.