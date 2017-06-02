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Adalet Bakanı: Darbeciler milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar

"Adam gibi çıkıp, 'Biz yaptık; ama beceremedik' erkekliğini gösteremiyorlar"

02 Haziran 2017 21:51

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin sanıklarının darbeyi inkar ettiklerini belirterek "Darbeciler milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Her şey sabit, suçüstü. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen, talimat veriyor: ‘Her şeyi inkar edeceksiniz.’ Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Böylesine alçak bir terör örgütü ben daha görmedim, duymadım" dedi.

Bakan yargı içerisinde, 'FETÖ' ile bağlantısı olan kimsenin kalmadığını da belirterek "FETÖ’nün haşhaşileri gibi aklını ve kalbini FETÖ’ye satmış yargı mensubu, Allah’ın izniyle yargımızın içinde kalmadı" şeklinde konuştu.

Ankara'da konuşan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Diğer terör örgütleri, bir eylem yaptı mı çıkıp, ‘Biz yaptık’ diyor. Bunlar o kadar hain o kadar alçak o kadar karaktersiz o kadar omurgasız insanlar ki başaramadıkları darbeye dahi sahip çıkamıyorlar. Adam gibi çıkıp, ‘Biz yaptık; ama beceremedik’ erkekliğini gösteremiyorlar. "

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